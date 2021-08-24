Минниханов: Наши школы должны соответствовать всем современным требованиям

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в семинаре-совещании, которое прошло в рамках подготовки заседания Президиума Госсовета РФ по направлению «Образование». Мероприятие провел первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Участники встречи обсудили развитие общего образования в регионах, также они отдельно обговорили вопрос капремонта учебных заведений и модернизацию школьных пищеблоков.

Президент Татарстана подчеркнул, что для качественной организации горячего питания школьников нужно разработать типовой проект обновления инфраструктуры пищеблоков.

Также он предложил уделить особое внимание развитию спортивной базы и благоустройству школьной территории.

«Пожелание всех наших коллег — это качественные спортивные площадки, благоустроенная территория школьного двора и прилегающей территории. Нужно комплексно решать эти вопросы. Наши школы должны соответствовать всем современным требованиям», — резюмировал Минниханов.

По итогам семинара-совещания будут подготовлены предложения в Госсовет РФ.