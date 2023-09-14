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Минниханов: Население Татарстана будет полностью обеспечено продуктами питания
Несмотря на засуху, аграрии Татарстана собрали 3,7 млн тонн зерновых. Ожидается сбор более 1,5 млн тонн сахарной свеклы, не менее 800 тыс. тонн картофеля и 300 тыс. тонн овощей. Это позволяет полностью обеспечить население продуктами питания, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем послании Государственному Совету РТ.
«Данные показатели – результат планомерной работы последних лет по развитию и поддержке аграрного производства, в том числе в части субсидирования покупки минеральных удобрений, поддержки мелиорации, создания орошаемых земель, внедрения влагосберегающих технологий, реализации программы технической модернизации», – сказал руководитель республики.
Минниханов подчеркнул, что Татарстан – лидер по производству молока в России и попросил «сохранить набранный темп». Он также напомнил, что в прошлом году в республике впервые произвели более 2 млн тонн молока.
По словам Раиса РТ, значимый вклад вносят Кукморский, Сабинский, Атнинский и Балтасинский районы, где производится более 300 тонн молока ежедневно.
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