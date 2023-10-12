Минниханов: Наша задача – добиться, чтобы жизнь сельчан отвечала современным стандартам

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Одна из важных задач — добиться, чтобы жизнь сельчан отвечала самым современным стандартам. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов заявил на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, передает пресс-служба руководителя республики.

Поздравляя тружеников села, работников и ветеранов АПК с профессиональным праздником, Рустам Минниханов отметил, что в зале сегодня собрались те, кто искренне любит свое дело. «Благодаря вашему самоотверженному труду на столах наших граждан всегда есть свежие хлеб, молоко, мясо и овощи. Рад приветствовать и почетных гостей — наших ветеранов. Мы благодарны вам за ваш вклад в развитие сельского хозяйства и республики», — подчеркнул он.

Минниханов напомнил, что в этом году собран достойный урожай зерна — 3,5 млн тонн после доработки, заготовлен достаточный объем кормов для продуктивной зимовки скота.

Он также назвал лидеров по намолоту — это Тетюшский, Буинский, Арский районы. За высокие результаты Раис РТ поблагодарил передовые сельхозпредприятия, среди которых «Колос» (Тетюшский район), «Цильна» (Дрожжановский), «Битаман» (Высокогорский), «СХПК им. Вахитова» (Кукморский), «Агроактив» (Апастовский).

«Агропромышленный комплекс активно развивается. Мы благодарны за системную поддержку отрасли Президенту России Владимиру Путину, Правительству страны, Министерству сельского хозяйства России», — отметил Минниханов.

Фермеры сегодня работают уже целыми династиями, опыт и знания передаются из поколения в поколение. Раис РТ выразил благодарность от имени горожан аграриям за проведение еженедельных сельхозярмарок. Он отметил, что в регионе реализуются программы, нацеленные на комплексное развитие территорий. В этом году их 44.

«Наша задача — добиться того, чтобы жизнь сельчан отвечала самым современным стандартам», — подчеркнул Минниханов.