Минниханов: «Наша первостепенная задача – чтобы каждый ветеран чувствовал заботу»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании оргкомитета к 81-й годовщине Победы поручил обеспечить ветеранам войны постоянную адресную поддержку. После совещания он посетил праздничный концерт. Со сцены прозвучали слова благодарности поколению победителей и тем, кто сегодня продолжает защищать страну.





Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня провел заседание оргкомитета по проведению мероприятий к 81-й годовщине Победы и в рамках Года воинской и трудовой доблести.

За последние три года число ветеранов Великой Отечественной войны в республике сократилось почти вдвое – сегодня осталось всего 92 фронтовика, непосредственных участников войны, и 5534 ветерана, в том числе труженики тыла.

«Наша первостепенная задача – сделать так, чтобы каждый ветеран войны круглосуточно чувствовал заботу и получал необходимую адресную помощь», – подчеркнул Минниханов.

Раис Татарстана отметил, что все мероприятия, посвященные Дню Победы и Году трудовой доблести, должны пройти на самом высоком уровне. На контроле республики также остаются поручения Российского организационного комитета, связанные с содержанием мемориалов, увековечением подвига тружеников тыла и реализацией просветительских проектов для молодежи.

Отдельное внимание, по словам Минниханова, следует уделить установке стелы в Зеленодольске – городе трудовой доблести.

Кроме того, татарстанский лидер указал на необходимость завершения ряда проектов по сохранению памяти о героях.

«Каждое обращение участника боевых действий надо рассматривать очень внимательно, оперативно»

Кроме того, на заседании обсудили вопросы поддержки участников специальной военной операции и их семей. Особое внимание Минниханов поручил уделить семьям погибших военнослужащих, а также трудоустройству тех, кто вернулся с фронта.

«У нас разработаны многочисленные меры поддержки – медицинские, социальные, реабилитационные. Всем профильным учреждениям необходимо обеспечить незамедлительное оказание необходимой помощи участникам СВО – без какой-либо бюрократии и формализма. Каждое обращение участника боевых действий надо рассматривать очень внимательно, оперативно. И, конечно же, все эти вопросы – я обращаюсь к главам муниципальным образований – должны быть на вашем контроле», – подчеркнул Минниханов.

Отдельно Раис Татарстана остановился на теме создания мемориальной зоны в память об участниках специальной военной операции. По его словам, этот проект требует тщательной проработки и своевременного исполнения.

«Мемориальный комплекс должен быть достойным. Администрациям [Казани и Раиса РТ] необходимо держать этот вопрос на контроле и обеспечить качественное выполнение всех работ», – заявил он.

Ветеранов боевых действий и тружеников тыла из разных районов Татарстана с овациями встречал живой коридор из участников молодежных организаций республики и студентов

Ветеранов и тружеников тыла встречала овациями молодежь Татарстана

После заседания Рустам Минниханов отправился на концерт ко дню Великой Победы в театр оперы и балета им. Мусы Джалиля. Сюда пригласили ветеранов боевых действий и тружеников тыла из разных районов Татарстана. Их с овациями встречал живой коридор из участников молодежных организаций республики и студентов. Кроме того, на улице исполняли патриотические номера, связанные с праздником.

Перед входом в концертный зал можно было ознакомиться с экспозицией Национального музея Татарстана, где были описаны истории жизни и подвига во времена Великой Отечественной войны героев республики, среди которых Михаил Девятаев, Борис Кузнецов, Магуба Сыртланова, Николай Столяров, Муса Джалиль, Фатих Карим и другие.

Рустам Минниханов: «Как и много лет назад, предприятия Татарстана продолжают вносить большой вклад в укрепление военного потенциала нашей страны»

Рустам Минниханов: «Советский солдат в тяжелейших условиях проявил несгибаемую волю и стойкость. За победу боролась вся страна»

День Победы – это особенный праздник для всех жителей нашей страны, когда все вновь вспоминают, какой великий подвиг совершил советский народ во время Великой Отечественной войны, отметил в своей речи Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«От всего сердца поздравляю вас с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Это священный праздник для каждого из нас. Это день народной славы, памяти и гордости о великом подвиге советского солдата. В тяжелейших условиях он проявил несгибаемую волю и стойкость. За победу боролась вся страна», – сказал он.

Из республики на фронт ушли более 700 тыс. человек, больше половины из них не вернулись, напомнил Минниханов и объявил минуту молчания в память о погибших героях.

«В годы Великой Отечественной войны Татарстан был одним из важных тыловых центров, куда были эвакуированы более 70 предприятий. Труженики села обеспечивали армию и население всем необходимым, медицинские работники спасали жизни раненых. Высокой оценкой стало звание «Предприятие трудовой доблести». В Татарстане таких 27», – продолжил Раис республики.

Как и много лет назад, предприятия Татарстана продолжают вносить большой вклад в укрепление военного потенциала нашей страны, подчеркнул Рустам Минниханов.

С особым вниманием Рустам Минниханов обратился к участникам специальной военной операции и их близким, также присутствовавшим в зале

«Сегодня дело своих дедов и прадедов достойно продолжают участники специальной военной операции»

С особым вниманием Рустам Минниханов обратился к участникам специальной военной операции и их близким, также присутствовавшим в зале.

«Сегодня дело своих дедов и прадедов достойно продолжают участники специальной военной операции. Особую благодарность хочу высказать их близким. Забота и поддержка – это надежный тыл, без которого невозможна победа», – подчеркнул Минниханов.

Он напомнил, что этот год в Татарстане объявлен Годом воинской и трудовой доблести.

Раис Татарстана вручил высокие государственные награды ветеранам Великой Отечественной войны и специальной военной операции, а также действующим военным.

Концертная программа отсылала зрителя к пути советского народа к Победе в Великой Отечественной войне

«Живите за себя и за нас»

Концертная программа отсылала зрителя к пути советского народа к Победе в Великой Отечественной войне. Красной нитью по всему повествованию стали письма от солдат разных родов войск, которые они писали своим близким.

Особо трепетным получилось письмо от моряка, который обращался к детям, которые прочтут эти строки.

«Дорогие дети! У меня своих детей нет, я обращаюсь к тем, кто прочитает это письмо. Мы погибаем на фронте, чтобы защитить вас. Живите и за себя, и за нас», – было сказано в письме.

Отдельные номера были посвящены морякам, летчикам, пехоте, военным медикам, танкистам, труженикам тыла и военным корреспондентам, ковавшим Великую Победу.

Завершился концерт песней «День Победы», которую все зрители встретили стоя и пропели хором вместе с артистами.