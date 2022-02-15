Минниханов: Наша цель — провести матчи ЧМ по волейболу на самом высоком уровне

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел второе заседание республиканского оргкомитета по подготовке и проведению в Казани матчей чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

«Волейбол традиционно является одним из самых популярных и массовых видов спорта в нашей республике. Татарстанские волейбольные команды „Зенит“ и „Динамо–Ак Барс“ известны своими успехами не только в России, но и за рубежом», — напомнил Рустам Минниханов.

Матчи турнира состоятся в 10 городах страны, из них шесть игр второго группового этапа пройдут в столице РТ. Они намечены на 2-4 сентября и состоятся в Центре волейбола, где недавно проведен комплексный ремонт. Это один из немногих профильных спортобъектов в России.

«Мы ведем планомерную работу по подготовке к матчам. Наша цель — провести их на самом высоком уровне. Для этого в республике имеются все необходимые ресурсы и опыт организации крупных спортивных мероприятий», — подчеркнул Президент Татарстана.

В мероприятии в режиме видеосвязи участвовали первый замглавы Минспорта России Азат Кадыров и гендиректор АНО «Оргкомитет волейбол 2022» Роман Станиславов.

Кадыров отметил, что в преддверии чемпионата на спортивных объектах уделяется особое внимание вопросам безопасности. «Мы с коллегами из силовых ведомств отработали и согласовали единые требования по безопасности, которые должны быть реализованы на всех объектах», — заметил он.

В свою очередь, Станиславов напомнил, что в октябре прошлого года стартовала продажа билетов на матчи турнира. К настоящему моменту приобретено уже более 2 тыс. штук, притом что в продажу их поступило не более 50% от возможной заполняемости объектов. Такое решение было принято с учетом возможного ухудшения обстановки по Covid-19. Он добавил, что наиболее активно приобретают билеты жители России, Польши и Казахстана.

Также участники заседания обсудили результаты проведенных инспекционных проверок и выполнение полученных актов.

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд состоится в период с 26 августа по 11 сентября. Помимо Казани, игры ЧМ примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово и Красноярск.