Минниханов: «Наш товарооборот с Таджикистаном вырос в два раза»
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. О промежуточных итогах встречи Минниханов сообщил в своем Телеграм-канале.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества и совместные проекты. Также Минниханов отметил значительный рост товарооборота между республиками – по итогам прошлого года он увеличился в два раза и достиг 77 миллионов долларов.
Сегодня в Согдийской области пройдет круглый стол, посвященный дальнейшему развитию сотрудничества между Татарстаном и Таджикистаном.