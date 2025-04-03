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Политика 3 апреля 2025 10:46

Минниханов: «Наш товарооборот с Таджикистаном вырос в два раза»

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Минниханов: «Наш товарооборот с Таджикистаном вырос в два раза»
Фото: Телеграм-канал Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. О промежуточных итогах встречи Минниханов сообщил в своем Телеграм-канале.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества и совместные проекты. Также Минниханов отметил значительный рост товарооборота между республиками – по итогам прошлого года он увеличился в два раза и достиг 77 миллионов долларов.

Сегодня в Согдийской области пройдет круглый стол, посвященный дальнейшему развитию сотрудничества между Татарстаном и Таджикистаном.

#экономическое сотрудничество #культурное сотрудничество #Таджикистан #Рустам Минниханов #Эмомали Рахмон
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