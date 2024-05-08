Минниханов: Наш долг — воспитать молодежь на доблестных примерах народа-победителя

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с поздравительной речью на торжественном концерте в Театре оперы и балета имени Мусы Джилиля, посвященном предстоящему празднованию 79-й годовщины Победы. На мероприятие приехали ветераны и труженики тыла изл всех районов республики.

«От всего сердца поздравляю вас с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. День Победы — священный праздник для каждого из нас. Это день народной славы, гордости и скорби. Чем больше времени проходит после войны, тем более очевидным становится огромное всемирно-историческое значение Великой Победы», — начал свою речь Минниханов.

Благодаря мужеству и отваге солдат и офицеров, самоотверженному труду в тылу наш народ смог отстоять свободу и независимость Родины, добавил он.

«Сегодня мы чествуем ветеранов, которые шли навстречу смерти в боях, и тружеников тыла, которые, не покладая рук и не жалея сил, снабжали фронт всем необходимым. Мы говорим слова благодарности всем, кто поднимал нашу страну из руин в послевоенные годы. Светлая и вечная память героям, павшим на полях сражений и ушедшим из жизни после войны. Их героический подвиг навсегда останется в наших сердцах», — продолжил Раис РТ, после чего объявил минуту молчания в память о павших.

Минниханов поздравил ветеранов и тружеников тыла с наступающим праздником и пожелал им крепкого здоровья, душевного тепла и долгих лет жизни.

«Ваша вера в правое дело и беззаветная преданность Отечеству всегда будут для нас образцом высокой нравственности и истинного патриотизма. Наш священный долг — воспитать подрастающее поколение на доблестных примерах народа-победителя», — обратился к ветеранам Раис Татарстана.

Отдельное внимание в своей речи он уделил участникам специальной военной операции, которые также были приглашены на концерт. Их зал стоя поприветствовал аплодисментами.

«Это люди чести и совести, настоящие патриоты своей страны, которые достойно продолжают дело доблестных предков, отстаивая право нашего народа на независимость», — выразил уверенность Минниханов.

После завершения речи руководителя республики начался праздничный концерт. Одним из первых на сцену вышла ветеран — пережившая ужасы концлагерей Вера Бакаева, которая исполнила под гармонь песню, посвященную этому музыкальному инструменту.

Затем для гостей мероприятия были исполнены песни и танцы военных лет, а завершился концерт поздравлениями с грядущим праздником Великой Победы.