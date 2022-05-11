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Ру Тат
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Культура
11 мая 2022  10:40

Минниханов направил еще 6,7 млн рублей на поддержку творческих проектов Татарстана

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В Татарстане на 6,7 млн рублей — до 356 млн — увеличен размер господдержки значимых проектов в области театрального, музыкального, хореографического искусства и кинематографии. Соответствующий указ подписал Президент республики Рустам Минниханов.

«Внести в указ Президента Республики Татарстан от 27 января 2021 года <...> изменение, заменив в абзаце третьем пункта 3 цифры „349 358,4“ цифрами „356 068,4“», — говорится в документе.

#Рустам Минниханов #господдержка
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