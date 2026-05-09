Минниханов напомнил о подвиге татарстанцев в годы Великой Отечественной войны

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем Победы. Поздравление опубликовано в его канале в МАКС.

Минниханов отметил, что Великая Отечественная война оставила след в истории каждой семьи страны.

«Сотни тысяч татарстанцев отважно защищали Родину на полях сражений. Республика обеспечила надежный тыл, который ковал Победу наравне с фронтом. Низкий поклон дорогим ветеранам!» – написал Рустам Минниханов.

Раис Татарстана выразил благодарность ветеранам и подчеркнул, что нынешние поколения навсегда останутся в долгу перед людьми, которые проявили мужество и самоотверженность на фронте и в тылу.