Минниханов напомнил о целях проектов по цифровизации

Целями внедрения цифровых технологий являются улучшение качества жизни граждан и повышение эффективности работы органов власти. Об этом напомнил Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании Комиссии по рассмотрению приоритетных проектов по цифровизации, планируемых к реализации в 2021 году.

«Главная задача цифровизации — улучшить качество жизни граждан, упростить их жизнь, повысить эффективность работы государственных органов власти. Вот эту линию надо всегда держать», — подчеркнул Президент РТ, обращаясь к участникам совещания.

«У некоторых проявляется желание все время какие-то программы разрабатывать, которые никому не нужны и от которых ничего не меняется. У нас такой цели нет», — добавил в связи с этим Рустам Минниханов.

Поэтому, по словам руководителя республики, в роли заказчиков реализуемых государством цифровых решений должны выступать профильные министерства. «А профессиональная разработка — это, конечно, Минцифры [РТ]. Правильно написать техзадание и получить тот продукт, который нам необходим», — уточнил он.

Помимо прочего, Президент Татарстана обратил внимание на то, что цифровая трансформация по решению Президента России Владимира Путина включена в число пяти национальных целей развития страны до 2030 года.

Отдельно Минниханов остановился на уже реализуемых в республике инициативах. Это, в частности, совместный пилотный проект со Сбербанком, разрабатываемая Ак Барс Банком цифровая платформа. Соответственно, резюмировал он, следует рассмотреть предложения министерств, «определить приоритеты для дальнейшей работы» и «сделать так, чтобы все решения были приняты».

В совещании, состоявшемся в Доме Правительства региона, принял участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. О цифровизации республики и первоочередных планируемых к реализации проектах рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

Затем участники совещания рассмотрели проекты по модернизации системы образования, модернизации системы строительного комплекса Татарстана, проект по инструментам и решениям для продвижения «культурного продукта», проект создания системы по организации детского летнего отдыха, отмечает пресс-служба Президента РТ.

Фото: tatarstan.ru.