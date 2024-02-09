Минниханов нанес символический удар по мячу перед футбольными мастер-классами от ВЭБ.РФ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поучаствовал в церемонии открытия проекта «1000 юных футболистов» в республике. Его организует корпорация ВЭБ.РФ по всей стране. Во всех регионах тренеры детско-юношеской академии столичного ЦСКА проводят мастер-классы для юных футболистов, а 25 лучших поедут в Москву и будут зачислены в академию. Сегодня стартовал отбор в Казани, куда приехали ребята со всего ПФО.

«Футбол - это самый любимый вид спорта в нашей стране, и в Татарстане в частности. У нас 64 тыс. ребятишек занимаются в секциях. Много проектов, строятся манежи и поля. Получить возможность попасть в такой большой клуб, как ЦСКА - это большая честь и грандиозные возможности. Хочу пожелать вам хороших тренировок и ещё раз поблагодарить наставников, которые сегодня покажут вам, каким мастерством надо обладать, чтобы играть на высоком уровне», - обратился к юным футболистам Минниханов.

Казань стала седьмым городом в России, куда приехал проект «1000 юных футболистов». По всей стране проходит отбор и затем 25 лучших выведут на поле игроков ПФК ЦСКА в одном из матчей, а также будут зачислены в детско-юношескую академию клуба, добавила главный управляющий партнер по городскому развитию Бизнес-блока ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

«Футбол - это самый командный вид спорта. И каждый из вас играет не только за себя, но за весь свой коллектив. Кто покажет себя хорошо на просмотрах, будут приглашены в Москву и 2 марта выведут на поле ЦСКА. Затем тренеры выберут тех, кто будет учиться бесплатно», - пояснила она.

Затем она подарила Рустаму Минниханову мяч с автографами всех футболистов основной команды ЦСКА для передачи в музей спорта.

Позже они вместе нанесли символический удар по мячу, таким образом дав старт мастер-классам. Этот снаряд также отправится в музей, на нем свои подписи оставили Рустам Минниханов и Ирина Макиева.

Кроме того, на церемонии было подписано соглашение между академиями футбольных клубов «Рубин» и ЦСКА о сотрудничестве в воспитании молодых игроков.