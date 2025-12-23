Минниханов: Нам нужны выходы на южные моря, не только через Черное море и Босфор

России в целом и Татарстану в частности нужны торговые выходы к южным морям, которые не ограничиваются Черным морем и проливом Босфор. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции по итогам 2025 года.

«Создание коридора Север-Юг – это стратегическая задача, которая обсуждается на каждом форуме. Нам нужны выходы на южные моря, не только через Черное море и Босфор. Мы должны выйти на Иран, уйти через Пакистан на Индийский океан. Все эти маршруты очень серьезно прорабатываются. На KazanForum эта тема последние три года очень серьезно обсуждается», – отметил Минниханов.

Он также добавил, что за последние пять лет в России проделана огромная работа по строительству автомобильных дорог, которые отчасти входят в коридор Север-Юг.

«Вот даже в нашей республике если посмотреть – никогда в жизни мы не видели, чтобы в течение трех лет два таких крупных моста: один через Волгу, один через Каму. Проект М12 – за три года была построена эта дорога, которая позволяет за шесть часов до Москвы доехать», – отметил Минниханов.