Минниханов: Нам необходимо нарастить выпуск воздушных судов

фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов посетил новое производство «Авиационные интерьеры» в технополисе «Химград». Как рассказали руководителю республики, в 2023-м начали реализовывать инвестпроект по техперевооружению мощностей ООО «Авиационные интерьеры» на территории «Химграда». Цель проекта - обеспечить ежегодные поставки не менее 20 комплектов интерьеров для SJ-100 и 36 комплектов для МС-21.

Минниханов высоко оценил потенциал предприятия.

«Руководством страны поставлены масштабные задачи по развитию самолетостроения, нам необходимо нарастить выпуск воздушных судов. Большое значение имеет наличие собственного производства интерьеров. У компании большие планы по дальнейшему росту. Будем вместе работать», - цитирует Раиса Татарстана его пресс-служба.

Напомним, что компания «Авиационные интерьеры» производит комплекты интерьера пассажирских кабин для самолетов SJ-100, МС-21, Ил-114, Ту-214 и Ил-96. В Татарстане производственные площадки обустроены на территории аэропорта «Казань» и в технополисе «Химград».

В «Химграде» делают комплекты интерьеров для SJ-100 и МС-21. В 2025-м для них планируют выпустить по шесть комплектов интерьеров.