Минниханов награжден орденом «Достлуг» за укрепление дружбы с Азербайджаном

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов награжден орденом «Достлуг» («Дружба»). Награду ему вручил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Орден вручается за особые заслуги в развитии культурных, дружеских и экономических связей между Азербайджаном и другим государством, за особый вклад в укрепление дружбы между народами и высокие заслуги в установлении стабильности и мира между странами и регионами. Вручить его могут как гражданам иностранных государств, так и азербайджанцам.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Вы очень много делаете для укрепления наших связей. Желаю успехов и процветания братскому народу Татарстана», — отметил Ильхам Алиев.

Как добавил Рустам Минниханов, основой дружбы между Татарстаном и Азербайджаном во многом послужили теплые отношения, сложившиеся между первым Президентом Татарстана, Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым и общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым.

Видео: пресс-служба Раиса РТ