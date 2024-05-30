Минниханов наградил замруководителя своей администрации орденом «Дуслык»

Руслан Мухарлямов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Заместитель руководителя Администрации Раиса Татарстана — руководитель Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Руслан Мухарлямов удостоен ордена «Дуслык». Соответствующий указ подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Чиновник отмечен «за значительный вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетнюю плодотворную работу в органах государственной власти».

Руслан Робертович Мухарлямов родился 29 мая 1974 года (таким образом, награждение приурочено к его юбилею — прим. Т-и). С 1991 по 1999 год служил в Вооруженных силах РФ, в 1996-м окончил Казанское высшее артиллерийское командно-инженерное училище. С 2000 по 2014 год служил в Министерстве внутренних дел по РТ.

С 2014 по 2022 год работал заместителем руководителя Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики. С 2022-го — заместитель руководителя Администрации Раиса Татарстана — руководитель Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики.