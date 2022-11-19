Минниханов наградил замдиректора фонда «Институт развития городов» Венеру Камалову
Заместитель директора фонда «Институт развития городов» Венера Камалова награждена медалью «За доблестный труд». Соответствующий указ подписал Президент Татарстана Рустам Минниханов.
Награда присуждена Камаловой «за заслуги в профессиональной деятельности и активную общественную работу», говорится в указе.
Напомним, должность замдиректора фонда Венера Камалова занимает с 2021 года, ранее работала руководитель Департамента управления стратегическими проектами фонда. С 2019 по 2020 годы была и.о. Уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей.