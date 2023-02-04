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Ру Тат
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Официальная хроника
4 февраля 2023  13:35

Минниханов наградил Василя Шайхразиева орденом «Дуслык»

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Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев награжден орденом «Дуслык». Зампред республиканского Правительства отмечен за вклад в сохранение духовно-нравственных ценностей и укрепление межконфессионального согласия.

«За особый вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей, укрепление мира и межконфессионального согласия наградить орденом „Дуслык“ Шайхразиева Василя Габтелгаязовича — заместителя Премьер-министра Республики Татарстан», — говорится в указе, подписанном Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

#Рустам Минниханов #орден дуслык #Василь Шайхразиев
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