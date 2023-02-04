Минниханов наградил Василя Шайхразиева орденом «Дуслык»

Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев награжден орденом «Дуслык». Зампред республиканского Правительства отмечен за вклад в сохранение духовно-нравственных ценностей и укрепление межконфессионального согласия.

«За особый вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей, укрепление мира и межконфессионального согласия наградить орденом „Дуслык“ Шайхразиева Василя Габтелгаязовича — заместителя Премьер-министра Республики Татарстан», — говорится в указе, подписанном Президентом РТ Рустамом Миннихановым.