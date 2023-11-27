Минниханов наградил трех жительниц Татарстана медалью «Ана даны – Материнская слава»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил еще трех жительниц республики медалью «Ана даны – Материнская слава». Указ опубликован на портале правовой информации.

«За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций», – сказано в документе.

Медалью отмечены Феруза Нарзуллаева из Азнакаевского района РТ и Разина Яфизова из села Старое Дрожжаное – в их семьях воспитываются пятеро детей, а также Айгуль Сибгатуллина из Альметьевска – мать восьмерых детей.

«Ана даны – Материнская слава» – награда республиканского уровня, учреждена в 1999 году. Удостоенные медали жительницы республики также получают единовременную выплату. В 2018 году Рустам Минниханов увеличил размер денежного вознаграждения, о чем сообщал «Татар-информ».