Минниханов наградил школьников за победу во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо»

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил казанских школьников с победой на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо-2022». Об этом Госавтоинспекция Татарстана сообщает в своем официальном телеграм-канале.

Фото: © ГИБДД РТ

Всероссийский конкурс «Безопасное колесо» проходил в Калуге. От Татарстана за звание лучших юных инспекторов движения состязались шесть учащихся казанского лицея №177. Ребята с достоинством выполнили все задания и показали самые лучшие результаты. Команда заняла первое место.

Награждение победителей конкурса прошло накануне перед началом заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Кабинете Министров РТ. Награды и почетные грамоты ребятам вручил лично Президент республики Рустам Минниханов.