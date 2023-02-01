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Происшествия
1 февраля 2023  12:04
Елена Саляхова

Минниханов наградил школьников за победу во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил казанских школьников с победой на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо-2022». Об этом Госавтоинспекция Татарстана сообщает в своем официальном телеграм-канале.

 

Фото: © ГИБДД РТ

Всероссийский конкурс «Безопасное колесо» проходил в Калуге. От Татарстана за звание лучших юных инспекторов движения состязались шесть учащихся казанского лицея №177. Ребята с достоинством выполнили все задания и показали самые лучшие результаты. Команда заняла первое место.

Награждение победителей конкурса прошло накануне перед началом заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Кабинете Министров РТ. Награды и почетные грамоты ребятам вручил лично Президент республики Рустам Минниханов.

 

Фото: © ГИБДД РТ

 

#Рустам Минниханов #юид
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