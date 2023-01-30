Минниханов наградил шестерых ветеранов войны – жителей блокадного Ленинграда

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил медалью «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» шестерых ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Соответствующий указ размещен на официальном портале руководителя республики.

За большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность медалями награждены Барабанов Вильям Петрович; Бушуева Зинаида Григорьевна Гуревич Розалия Залмановна; Клецко Галина Николаевна; Хитрина Людмила Александровна; Хомякова Галина Владимировна.

Другим указом Минниханов наградил этой же медалью директора школы №101 имени П.А. Полушкина Советского района Казани Татьяну Петрову. Медаль ей присуждена за большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи и заслуги в профессиональной деятельности, говорится в документе.