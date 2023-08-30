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Минниханов наградил семь татарстанцев медалями и почетными званиями
Еще семь жителей Татарстана отмечены медалями и почетными званиями. Указы подписал Раис РТ Рустам Минниханов.
Так, медалью «За доблестный труд» отмечены референт руководителя республики Альберт Галияхметов, директор Центра по культурно-досуговому обслуживанию населения Кайбицкого района Венера Сафиуллина, исполнительный директор Ассоциации киокусинкай РТ Алексей Софронов и ветеран труда Роберт Хайруллин.
Советник общества с ограниченной ответственностью «Нижнекамская нефтебаза» Айрат Метшин награжден орденом «Дуслык».
Еще два указа касаются присвоения почетных званий:
— «Заслуженный нефтяник Республики Татарстан» — директору управляющей компании «Алабуга-2. Нефтехимия» Рамилю Гайфуллину;
— «Заслуженный эколог Республики Татарстан» — руководителю Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Фаязу Шакирову.
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