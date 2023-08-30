Минниханов наградил семь татарстанцев медалями и почетными званиями

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Еще семь жителей Татарстана отмечены медалями и почетными званиями. Указы подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Так, медалью «За доблестный труд» отмечены референт руководителя республики Альберт Галияхметов, директор Центра по культурно-досуговому обслуживанию населения Кайбицкого района Венера Сафиуллина, исполнительный директор Ассоциации киокусинкай РТ Алексей Софронов и ветеран труда Роберт Хайруллин.

Советник общества с ограниченной ответственностью «Нижнекамская нефтебаза» Айрат Метшин награжден орденом «Дуслык».

Еще два указа касаются присвоения почетных званий:

— «Заслуженный нефтяник Республики Татарстан» — директору управляющей компании «Алабуга-2. Нефтехимия» Рамилю Гайфуллину;

— «Заслуженный эколог Республики Татарстан» — руководителю Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Фаязу Шакирову.