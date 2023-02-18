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Официальная хроника 18 февраля 2023 17:21

Минниханов наградил преподавателя танкового училища Казани медалью «100 лет ТАССР»

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Валентина Тубальцева — завкафедрой иностранных языков Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища — награждена медалью «100 лет образования ТАССР». Указ о награждении подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Как отмечается в документе, Тубальцева отмечена «за существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Республики Татарстан и многолетний плодотворный труд».

#Рустам Минниханов #награждение #медаль 100 лет образования тасср
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