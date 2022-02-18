Минниханов наградил победителей конкурса профмастерства «Алабуга-Skills»

Президент РТ Рустам Минниханов сегодня наградил победителей открытого республиканского конкурса профессионального мастерства «Алабуга-Skills» на торжественной церемонии, которая прошла на площадке образовательного центра «Алабуга Политех», сообщает пресс-служба руководителя республики.

Конкурс прошел с 7 по 11 февраля в Елабуге. Заявки подали 220 человек от 81 предприятия из 22 районов Татарстана. В конкурсе приняли участие 178 работников предприятий и учреждений в возрасте от 18 лет, уточняет пресс-служба.

Участники соревновались в таких компетенциях, как токарные работы на станках с ЧПУ, сварочные и фрезерные работы, промышленная робототехника, промышленная автоматика, электромонтаж, лабораторный химический анализ, вождение грузового автомобиля и пассажирского автобуса, ремонт и окраска автомобилей.