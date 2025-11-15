Минниханов наградил победителей конкурса «Лучший госслужащий РТ»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов в Доме Правительства региона наградил 12 победителей республиканского конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Республики Татарстан». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Поддержка талантливых кадров всегда должна быть в приоритете, и этот конкурс отлично зарекомендовал себя как эффективный инструмент для выявления перспективных специалистов», – заявил Рустам Минниханов и указал на большую важность проведения подобных мероприятий.

Конкурс включал несколько этапов, в ходе которых оценивались профессиональные знания, умения и навыки госслужащих. Прошедшие в финал конкурсанты должны были представить проекты, нацеленные на повышение качества жизни населения, обеспечение открытости власти, совершенствование госуправления и устойчивое развитие Татарстана.

Финалисты представили такие инициативы, как новые механизмы помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, программы по возвращению квалифицированных кадров в регион, внедрение искусственного интеллекта в документооборот и перевод, меры по профилактике коррупции и росту инвестиционной активности, поддержка семей участников специальной военной операции.

В частности, одна из дошедших до финала чиновниц разработала проект по социальной и психологической адаптации участников спецоперации. Предложение уже начали воплощать в жизнь в Татарстане.

Популярной среди участников оказалась номинация, связанная с использованием государственных языков РТ на госслужбе. В число победивших вошел уже реализуемый инициатором проект взаимодействия органов власти с гражданами с активным применением русского и татарского языков в социальных сетях. Инициатива призвана обеспечить доступность информации, эффективную обратную связь и укрепление доверия между государством и населением.

Проекты конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Республики Татарстан» направлены в Правительство РТ для дальнейшей проработки, уточнили в пресс-службе руководителя республики.