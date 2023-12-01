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Культура 1 декабря 2023 11:48

Минниханов наградил певца Расима Низамова медалью «За доблестный труд»

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Заслуженный артист Татарстана, певец Расим Низамов награжден медалью РТ «За доблестный труд». Он отмечен за большой вклад в развитие музыкального искусства, говорится в указе Раиса республики Рустама Минниханова.

Также за большой вклад в развитие нефтегазохимического комплекса медалью награжден помощник Премьер-министра РТ Эльдар Авдеев. За многолетнее плодотворное сотрудничество с Татарстаном и вклад в реализацию совместных проектов — гендиректор ООО «Центр бытовой техники» Лев Костров (Московская область).

Четвертым награжденным медалью «За доблестный труд» стал Радик Хабибуллин — заместитель прокурора Арского района. Он удостоен награды за многолетнюю плодотворную службу в органах прокуратуры и большой вклад в укрепление законности и правопорядка.

#Рустам Минниханов #за доблестный труд #награждение
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