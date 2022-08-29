Минниханов наградил перешедшего на работу в ЛНР Саматова медалью «За доблестный труд»

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил бывшего заместителя министра промышленности и торговли РТ Тимура Саматова медалью «За доблестный труд». Соответствующий указ опубликован на сайте Президента республики.

Награду Саматову присвоили за большой вклад в социально-экономическое развитие и плодотворный труд.

Кроме того, Минниханов другим указом присвоил почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел по Республике Татарстан» заместителю министра внутренних дел по РТ, генерал-майору внутренней службы Алексею Завгородневу за многолетнюю безупречную службу в органах внутренних дел, большой вклад в укрепление законности и правопорядка.

Напомним, 20 августа «Татар-информ» сообщил, что Саматов, с 2016-го года работавший заместителем министра промышленности и торговли РТ, покидает свою должность, чтобы возглавить Минпромторг Луганской народной республики.