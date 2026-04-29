Минниханов наградил отличившихся жителей Татарстана в преддверии Первого мая и Дня Победы

Традиционное вручение государственных наград Российской Федерации и Республики Татарстан накануне Праздника весны и труда и Дня Победы состоялось сегодня в Казанском Кремле. Награды отличившимся татарстанцам вручил Раис РТ Рустам Минниханов.

«В Год воинской и трудовой доблести по всему Татарстану проходят мероприятия по чествованию выдающихся тружеников и защитников Отечества. Эти мероприятия направлены на укрепление уважения к труду и воинскому долгу, сохранение исторической памяти и воспитание молодежи на примере наших героев», – заявил Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что, несмотря на все вызовы и трудности, Республика Татарстан демонстрирует устойчивое развитие и сохраняет за собой лидирующие позиции среди субъектов Федерации по основным макроэкономическим показателям. Кроме того, по его словам, в регионе происходят значительные преобразования в сферах образования, здравоохранения, культуры и молодежной политики, социальной защиты.

Минниханов отдельно поприветствовал ветерана, участника Великой Отечественной войны Алексея Ивановича Писарева, отметившего в этом году 100-летний юбилей.

«Спасибо всем героям, оставшимся на поле боя», – сказал сам Писарев перед началом церемонии.

«Трудовому поколению ветеранов принадлежит неоценимый вклад в Великую Победу и восстановление страны после войны. Ваш пример вдохновляет нынешнее и будущие поколения на служение Родине и добросовестный труд», – заметил Раис РТ.

Он также поблагодарил присутствующих на церемонии военнослужащих, уроженцев республики, которые принимают участие в специальной военной операции. Минниханов заверил, что поддержка бойцов, обеспечивающих безопасность Родины, всегда находится в центре внимания всего Татарстана.

«Профессиональные мастера своего дела получают высокие государственные награды. Это ветераны труда, инженеры, деятели культуры, строители, юристы, работники образования, здравоохранения, социальной защиты, сельского хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства. Ваши заслуги свидетельствуют о гармоничном развитии всех отраслей экономики нашей республики. Вы гордость и пример для трудовых коллективов, для ваших детей и внуков», – продолжил Раис РТ.

В завершение своей речи Рустам Минниханов поздравил всех присутствующих с заслуженными наградами и наступающими праздниками, а также пожелал доброго здоровья, благополучия и новых достижений на благо Республики Татарстан и Российской Федерации.