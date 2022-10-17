Минниханов наградил орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» Зилю Валееву

Президент Татарстана Рустам Минниханов своим указом наградил орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» председателя Общественной палаты РТ Зилю Валееву.

В документе, опубликованном на сайте руководителя республики, отмечается, что Валеева удостоена награды «за многолетний плодотворный труд на благо Республики Татарстан и активную общественную деятельность».

Зиля Валеева родилась 15 октября 1952 года в Уфе, в 1978 году окончила факультет журналистики МГУ. С 1970 по 1980 год работала в уфимских СМИ, с 1980 по 1992 год — в казанских газетах («Вечерняя Казань», «Советская Татария», «Известия Татарстана»).



С 1992 по 1995 год — первый заместитель Председателя Верховного Совета РТ, с 1995 по 1999 год — заместитель Председателя Государственного Совета РТ.



С 1999 по 2001 год была министром по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций РТ, с 2001 по 2005 год — заместителем Премьер-министра РТ, с 2005 по 2011 год — заместителем Премьер-министра — министром культуры РТ. С 2006 по 2012 год — глава татарстанской Комиссии по делам ЮНЕСКО. С 2011 по 2012 год — заместитель Премьер-министра РТ.



С мая 2012 года Валеева стала директором государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль». С января 2020 года — председатель Общественной палаты РТ.