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Минниханов наградил орденом «Дуслык» олимпийского чемпиона Садулаева
Сегодня в ходе рабочей поездки в Москву Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с шестикратным чемпионом мира, двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе Абдулрашидом Садулаевым и вручил ему орден «Дуслык». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Руководитель республики поздравил спортсмена с очередной знаковой победой в чемпионате мира, который состоялся в конце октября в Албании. Минниханов при этом добавил, что отстранение от участия в Олимпийских играх не сломило спортсмена и что он в очередной раз подтвердил свой чемпионский характер.
Ранее Международный Олимпийский комитет распространил заявление, что Абдулрашид Садулаев не прошел отбор, потому что поддержал специальную военную операцию, а также официально является членом общества «Динамо».
После победы на чемпионате мира Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями в адрес Садулаева. В ней глава государства заметил, что отстранение от участия в Олимпийских играх 2024 года не сломило его, а закалило характер и сделало сильнее.
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