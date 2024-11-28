Минниханов наградил орденом «Дуслык» олимпийского чемпиона Садулаева

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня в ходе рабочей поездки в Москву Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с шестикратным чемпионом мира, двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе Абдулрашидом Садулаевым и вручил ему орден «Дуслык». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Руководитель республики поздравил спортсмена с очередной знаковой победой в чемпионате мира, который состоялся в конце октября в Албании. Минниханов при этом добавил, что отстранение от участия в Олимпийских играх не сломило спортсмена и что он в очередной раз подтвердил свой чемпионский характер.

Ранее Международный Олимпийский комитет распространил заявление, что Абдулрашид Садулаев не прошел отбор, потому что поддержал специальную военную операцию, а также официально является членом общества «Динамо».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

После победы на чемпионате мира Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями в адрес Садулаева. В ней глава государства заметил, что отстранение от участия в Олимпийских играх 2024 года не сломило его, а закалило характер и сделало сильнее.