Минниханов наградил орденом «Дуслык» главу Госалкогольинспекции РТ Ахметханова

Руководитель Госалкогольинспекции Татарстана Жаудат Ахметханов награжден орденом «Дуслык». Соответствующий указ подписал Президент РТ Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Госалкогольинспекции РТ

В документе говорится, что Ахметханов отмечен «за значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан и многолетнюю плодотворную работу».

Жаудат Ахметханов возглавляет Государственную инспекцию РТ по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей с мая 2017 года. До этого, с 2010 по 2013 год, он возглавлял МВД Карачаево-Черкесской Республики.