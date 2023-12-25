Минниханов наградил орденом «Дуслык» члена совета директоров «Татнефти»

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил орденом «Дуслык» одного из членов совета директоров ПАО «Татнефть» — венгра Ласло Гереча. Соответствующий указ опубликован на портале руководителя РТ.

В указе говорится, что Гереч награжден «за плодотворное сотрудничество и развитие промышленного потенциала Республики Татарстан».