news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 25 декабря 2023 06:30

Минниханов наградил орденом «Дуслык» члена совета директоров «Татнефти»

Скопировать ссылку

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил орденом «Дуслык» одного из членов совета директоров ПАО «Татнефть» — венгра Ласло Гереча. Соответствующий указ опубликован на портале руководителя РТ.

В указе говорится, что Гереч награжден «за плодотворное сотрудничество и развитие промышленного потенциала Республики Татарстан».

#Рустам Минниханов #орден дуслык
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100