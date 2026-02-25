Минниханов наградил орденом «Дуслык» члена Российской академии наук Олега Синяшина

Орденом «Дуслык» сегодня был награжден академик Российской академии наук Олег Синяшин в рамках научной конференции «Динамические процессы в химии элементоорганических соединений», которая в этом году приурочена к 70-летию академика. Награду Синяшин принял из рук Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Олег Герольдович долгие годы возглавлял институт, будучи его научным руководителем. Сегодня целые плеяды его учеников управляют многочисленными научными коллективами в Арбузовском институте и других передовых исследовательских учреждениях страны», – заявил Минниханов.

Он напомнил, что на протяжении десяти лет Синяшин был председателем Казанского научного центра Российской академии наук. И под его руководством центр органично интегрировал себя в работу научно-образовательного комплекса республики.

«Закономерно, что именно Олег Герольдович в свое время вышел с инициативой возведения в Казани территориально обособленного центра академической науки. Этот проект непосредственно направлен на достижение национальных целей, поставленных президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным в сфере науки и технологий, и уже получил поддержку главы государства», – отметил Минниханов.

Раис РТ также пожелал юбиляру новых свершений на благо отечественной науки и высшей школы, а также крепкого здоровья, бодрости духа и творческого долголетия.