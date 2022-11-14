Минниханов наградил невролога РКБ Богданова орденом «Дуслык»

Главный специалист – врач-невролог общебольничного персонала республиканской клинической больницы МЗ РТ Энвер Богданов награжден орденом «Дуслык». Соответствующий указ подписал Президент республики Рустам Минниханов.

Награду Богданову присвоили за значительный вклад в развитие отрасли здравоохранения, многолетнюю плодотворную работу и активную общественную деятельность.

Ранее Минниханов присвоил восьми докторам звание «Заслуженный врач Республики Татарстан» за заслуги в деле охраны здоровья населения и многолетний добросовестный труд.