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Ру Тат
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Официальная хроника
14 ноября 2022  10:25

Минниханов наградил невролога РКБ Богданова орденом «Дуслык»

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Главный специалист – врач-невролог общебольничного персонала республиканской клинической больницы МЗ РТ Энвер Богданов награжден орденом «Дуслык». Соответствующий указ подписал Президент республики Рустам Минниханов.

Награду Богданову присвоили за значительный вклад в развитие отрасли здравоохранения, многолетнюю плодотворную работу и активную общественную деятельность.

Ранее Минниханов присвоил восьми докторам звание «Заслуженный врач Республики Татарстан» за заслуги в деле охраны здоровья населения и многолетний добросовестный труд.

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