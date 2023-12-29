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Минниханов наградил медалью специалиста по связям со СМИ Казгордумы
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в РТ». Документ опубликован на его официальном портале.
Наградой отмечена главный специалист отдела по связям с общественностью и СМИ информационно-аналитического управления Казанской городской Думы Лилия Исламова.
В указе говорится, что медаль присуждена ей «за добросовестный труд и вклад в повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления».
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