Минниханов наградил медалью специалиста по связям со СМИ Казгордумы

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в РТ». Документ опубликован на его официальном портале.

Наградой отмечена главный специалист отдела по связям с общественностью и СМИ информационно-аналитического управления Казанской городской Думы Лилия Исламова.

В указе говорится, что медаль присуждена ей «за добросовестный труд и вклад в повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления».