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Официальная хроника
27 октября 2022  09:25

Минниханов наградил главу «Татэлектромаша» Исламова медалью 100-летия ТАССР

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Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил директора «Татэлектромаша» Ильдуса Исламова медалью «10 лет образования Татарской Автономной Советской социалистической Республики».

Награду Исламову присвоили «за существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала» Татарстана, следует из указа, опубликованного на сайте Президента РТ.

Ильдус Исламов является заслуженным машиностроителем республики и членом кадрового резерва Президента РФ. «Татэлектромаш» он возглавляет с 2001 года, ранее был исполнительным директором КАМАЗа.

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