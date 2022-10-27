Минниханов наградил главу «Татэлектромаша» Исламова медалью 100-летия ТАССР

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил директора «Татэлектромаша» Ильдуса Исламова медалью «10 лет образования Татарской Автономной Советской социалистической Республики».

Награду Исламову присвоили «за существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала» Татарстана, следует из указа, опубликованного на сайте Президента РТ.

Ильдус Исламов является заслуженным машиностроителем республики и членом кадрового резерва Президента РФ. «Татэлектромаш» он возглавляет с 2001 года, ранее был исполнительным директором КАМАЗа.