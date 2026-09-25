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Общество 25 сентября 2026 15:23

Минниханов наградил медалью «Ана даны – Родительская слава» шесть жительниц РТ

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Шесть многодетных жительниц Татарстана награждены медалями «Ана даны – Материнская слава». Соответствующий указ подписал Раис республики Рустам Минниханов.

За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций награду присвоили:

- Собхановой Ландыш Гинадиевне, матери пятерых детей и жительнице села Новое Курмашево Актанышского района;

- Зариповой Альбине Рамисовне, матери пятерых детей из Бавлов

- Тазетдиновой Мавлюде Сатторовне, матери пятерых детей и проживающей в селе Нижняя Сосна Балтасинского района;

- Батыршиной Гульнаре Габденуровне, матери пятерых детей из Казани;

- Гинятуллиной Насибе Турсунбаевне, матери шестерых детей из Казани;

- Хузиной Рафиле Рафиковне, матери пятерых детей и жительнице села Большие Кибя-Кози Тюлячинского района.

#многодетная мама #многодетная мать #Рустам Минниханов
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