Минниханов наградил медалью «Ана даны – Родительская слава» шесть жительниц РТ
Шесть многодетных жительниц Татарстана награждены медалями «Ана даны – Материнская слава». Соответствующий указ подписал Раис республики Рустам Минниханов.
За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций награду присвоили:
- Собхановой Ландыш Гинадиевне, матери пятерых детей и жительнице села Новое Курмашево Актанышского района;
- Зариповой Альбине Рамисовне, матери пятерых детей из Бавлов
- Тазетдиновой Мавлюде Сатторовне, матери пятерых детей и проживающей в селе Нижняя Сосна Балтасинского района;
- Батыршиной Гульнаре Габденуровне, матери пятерых детей из Казани;
- Гинятуллиной Насибе Турсунбаевне, матери шестерых детей из Казани;
- Хузиной Рафиле Рафиковне, матери пятерых детей и жительнице села Большие Кибя-Кози Тюлячинского района.