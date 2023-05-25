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Политика 25 мая 2023 12:36

Минниханов наградил медалью «100 лет образования ТАССР» главу ассоциации из Узбекистана

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Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил председателя Ассоциации предприятий кейтерингового обслуживания Узбекистана Ильсура Гайфуллина медалью «100 лет образования ТАССР». Об этом говорится в указе, подписанном руководителем республики.

В документе отмечается, что Гайфуллин удостоен награды «за заслуги в профессиональной деятельности и активную общественную работу».

#Рустам Минниханов #награждение
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