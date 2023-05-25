news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов наградил медалью «100 лет образования ТАССР» главу ассоциации из Узбекистана
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил председателя Ассоциации предприятий кейтерингового обслуживания Узбекистана Ильсура Гайфуллина медалью «100 лет образования ТАССР». Об этом говорится в указе, подписанном руководителем республики.
В документе отмечается, что Гайфуллин удостоен награды «за заслуги в профессиональной деятельности и активную общественную работу».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2