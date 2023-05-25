Минниханов наградил медалью «100 лет образования ТАССР» главу ассоциации из Узбекистана

Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил председателя Ассоциации предприятий кейтерингового обслуживания Узбекистана Ильсура Гайфуллина медалью «100 лет образования ТАССР». Об этом говорится в указе, подписанном руководителем республики.

В документе отмечается, что Гайфуллин удостоен награды «за заслуги в профессиональной деятельности и активную общественную работу».