Минниханов наградил медалью «100 лет ТАССР» четырех представителей органов госвласти РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении медалью «100 лет образования ТАССР». Документ опубликован на официальном портале руководителя РТ.

Все награжденные отмечены «за высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную работу в органах государственной власти республики». Это четыре человека:

— главный советник секретариата руководителя Администрации Раиса Татарстана Азат Апхалимов;

— главный советник Экспертного департамента Раиса РТ Любовь Батухтина;

— главный советник Управления Раиса РТ по работе с территориями Алмаз Галяутдинов;

— референт руководителя Администрации Раиса Татарстана Айрат Даминов.