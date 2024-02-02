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Минниханов наградил медалью «100 лет ТАССР» четырех представителей органов госвласти РТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении медалью «100 лет образования ТАССР». Документ опубликован на официальном портале руководителя РТ.
Все награжденные отмечены «за высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную работу в органах государственной власти республики». Это четыре человека:
— главный советник секретариата руководителя Администрации Раиса Татарстана Азат Апхалимов;
— главный советник Экспертного департамента Раиса РТ Любовь Батухтина;
— главный советник Управления Раиса РТ по работе с территориями Алмаз Галяутдинов;
— референт руководителя Администрации Раиса Татарстана Айрат Даминов.
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