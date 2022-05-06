Минниханов наградил медалями 100-летия ТАССР ветерана и тружеников тыла
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении медалями в честь 100-летия образования ТАССР четверых татарстанцев.
Среди них участник Великой Отечественной войны Завдат Ахметшин, следует из документа.
Также медалей удостоились три труженика тыла: Фархизамал Гатауллин, Абдулазян Идиатуллов и Мариам Надершина.
Они отмечены «за многолетний плодотворный труд во благо Республики Татарстан и большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».
По официальным данным, численность призванных в ряды Красной Армии уроженцев и жителей ТАССР во время Второй Мировой и Великой Отечественной войны составила 700 000 человек. Погибли или пропали без вести - 378 000 жителей республики.