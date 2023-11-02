Минниханов наградил лауреатов премии за вклад в развитие институтов гражданского общества

В Казанском Кремле прошла церемония награждения лауреатов премии Раиса Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества. Руководитель республики Рустам Минниханов вручил им дипломы и почетные знаки.

«Стало доброй традицией в преддверии Дня народного единства чествовать лауреатов премии Раиса Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества. Отрадно, что интерес к премии растет. Конкурс проходит при активном участии представителей общественности со всей республики», – сказал Минниханов.

Раис РТ подчеркнул, что в последние годы наблюдается рост гражданской активности, сплоченности и единства граждан, а также участия некоммерческого сектора в решении задач развития региона, в том числе в части преодоления последствий пандемии Covid-19, оказания гуманитарной помощи в условиях спецоперации, сохранения межнационального мира и согласия.

«Сегодня мы приветствуем лучших представителей общественного движения республики. Многие из числа лауреатов с начала специальной военной операции оказывают всестороннюю поддержку мобилизованным землякам и членам их семей, жителям ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», – заявил он.

Руководитель республики поблагодарил собравшихся за вклад в развитие институтов гражданского общества, социально значимые проекты, направленные на повышение качества жизни граждан.

Так, лауреатом премии стал заместитель председателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин. «Он с 2008 года принимает активное участие в деятельности Общественной палаты республики, оказывает содействие в выстраивании работы общественных советов при министерствах и ведомствах, занимается благотворительностью», – представил его Минниханов.

Руководитель региональной общественной организации «Центр поддержки семейных ценностей» Надежда Ермолаева получает заслуженное признание за вклад в укрепление семейных ценностей, защиту материнства и детства, возрождение народных культур и традиций, уточнил Раис РТ.

Директор АНО поддержки и развития территориальных общественных самоуправлений Елабужского района «Союз» Тансылу Хуснуллина известна добровольческими инициативами по объединению детей-инвалидов со здоровыми сверстниками и благотворительными проектами.

Союз ветеранов РТ, по словам Минниханова, долгие годы отстаивает интересы старшего поколения, участников и ветеранов Великой Отечественной войны, вносит существенный вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Нижнекамская некоммерческая организация «Рубаха» помогает адаптироваться в обществе людям с ограниченными возможностями здоровья, развивает инклюзивное движение в Татарстане.

«Символично, что в Год национальных культур и традиций мы награждаем Национально-культурную автономию марийцев Казани. Более 30 лет организация способствует сохранению языка, культуры и традиций марийского народа, защищает ценности дружбы и взаимопонимания между народами, проживающими в Татарстане», – отметил Минниханов.

Деятельность региональной благотворительной организации «Мамы Казани» направлена на улучшение жизни детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно помощь от организации получают около 1,5 тыс. человек, сообщил Раис РТ.

Региональный центр «Сыны Отечества» известен активной деятельностью по патриотическому воспитанию детей и подростков. Председатель правления этой организации Александр Глазистов на церемонии заверил, что представители центра приложат все усилия, чтобы воспитать подрастающее поколение татарстанцев в духе патриотизма и любви к республике.

Премия присуждается ежегодно с 2015 года. За это время званий лауреатов удостоены 23 известных общественных деятеля и 34 некоммерческие организации Татарстана. В этом году поступило 114 заявок из 33 муниципальных образований республики.