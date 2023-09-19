Минниханов наградил коллектив Казанской ветакадемии за заслуги перед Татарстаном

Коллектив Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э.Баумана награжден орденом за «За заслуги перед Республикой Татарстан». Как говорится в указе, подписанном Раисом РТ Рустамом Миннихановым, специалисты отмечены за выдающиеся заслуги в развитие науки и подготовку квалифицированных кадров.

Кроме того, медалью «100 лет образования ТАССР» награждены ветераны труда Гульзада Ахмерова, Булат Камалов, специалист I категории отдела по обслуживанию мероприятий и содержанию зданий Управления делами Раиса РТ Ремис Сабирзянов и артист-вокалист (солист) Зугра Халимова (Зугра Шарифуллина).

Медалью «За доблестный труд» отмечены начальник организационного отдела Регионального общественно-государственного объединения ДОСААФ РТ Завдат Ибрагимов, зональный агроном-организатор Ассоциации по производству семян зерновых культур «Элитные семена Татарстана» Рафаиль Миннуллин, консультант планово-офисного отдела аппарата Центризбиркома РТ Гульнар Рахматуллина, замгендиректора АО «Холдинговая компания „Ак Барс“» Наиль Хабибуллин, член Совета местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Буинского района Мансур Тухфатуллов, а также шеф-повар столовой Кабмина РТ ООО «Бизнес-центр „Тимерхан“» Радик Хайбуллов.

Помимо этого, несколько татарстанцев удостоились почетных званий. Так, заслуженными работниками физической культуры РТ признаны тренер-преподаватель спортшколы олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение „Ракета“», исполнительный директор Федерации бильярдного спорта РТ Алексей Белов и тренер-преподаватель спортшколы «Строитель» в Набережных Челнах Марат Мадияров.

Звание «Заслуженный землеустроитель РТ» присвоено главному советнику отдела координации земельно-имущественных отношений Экспертного департамента Раиса РТ Олегу Казакову.