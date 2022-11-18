Минниханов наградил Когогина медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Соответствующий указ подписал Президент республики Рустам Минниханов.

Награду руководителю предприятия присудили «за особый вклад в укрепление экономического и промышленного потенциала Республики Татарстан, многолетний плодотворный труд», говорится в документе.

Напомним, с июня 1999 года Когогин является членом Совета директоров ПАО «КАМАЗ», с 26 апреля 2002 года – генеральный директор предприятия. Заслуженный машиностроитель РТ, заслуженный работник транспорта РФ. Был также награжден именными золотыми часами Президента РФ за активную деятельность по укреплению экономического могущества страны.

В конце сентября Когогина переизбрали председателем Общественного совета при Минпромторге России.