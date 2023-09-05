Минниханов наградил главу Заинского района орденом «Дуслык»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Глава Заинского района Разиф Каримов отмечен орденом «Дуслык». Указ о его награждении подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В документе, опубликованном на сайте руководителя РТ, говорится, что Каримов удостоен награды «за заслуги в укреплении межрегионального сотрудничества и значительный вклад в социально-экономическое развитие» муниципалитета.