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Минниханов наградил главу Заинского района орденом «Дуслык»
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Фото: пресс-служба Раиса РТ
Глава Заинского района Разиф Каримов отмечен орденом «Дуслык». Указ о его награждении подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
В документе, опубликованном на сайте руководителя РТ, говорится, что Каримов удостоен награды «за заслуги в укреплении межрегионального сотрудничества и значительный вклад в социально-экономическое развитие» муниципалитета.
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