Минниханов наградил главу Тюлячинского района за заслуги перед Татарстаном

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил главу Тюлячинского района Назипа Хазипова медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Награду Хазипову присвоили «за значительный вклад в социально-экономическое развитие района и многолетнюю плодотворную работу», говорится в указе Президента РТ.

Хазипов возглавляет Тюлячинский район с сентября 2020 года. Ранее он работал руководителем исполкома района (с 2019 по 2020) и замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ по животноводству (с 2003 по 2019).

