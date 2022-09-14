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Официальная хроника
14 сентября 2022  14:52

Минниханов наградил главу Тюлячинского района за заслуги перед Татарстаном

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Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил главу Тюлячинского района Назипа Хазипова медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Награду Хазипову присвоили «за значительный вклад в социально-экономическое развитие района и многолетнюю плодотворную работу», говорится в указе Президента РТ.

Хазипов возглавляет Тюлячинский район с сентября 2020 года. Ранее он работал руководителем исполкома района (с 2019 по 2020) и замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ по животноводству (с 2003 по 2019).
 

 

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