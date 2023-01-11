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Официальная хроника
11 января 2023  13:18

Минниханов наградил главу Минлесхоза РТ медалью ордена «За заслуги перед Татарстаном»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил главу Минлесхоза РТ Равиля Кузюрова за вклад в развитие лесного хозяйства республики. Указ о награждении появился на официальном сайте руководителя РТ.

«За особый вклад в развитие лесного хозяйства республики и многолетний плодотворный труд наградить медалью ордена „За заслуги перед Республикой Татарстан“», — говорится в документе.

Напомним, что Кузюров занимает должность министра лесного хозяйства Татарстана с 2018 года. До этого он работал в Нурлатском районе – сначала был руководителем исполкома, а потом главой муниципалитета.

#равиль кузюров #минлесхоз рт
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