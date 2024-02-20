Минниханов наградил глав поселений за заслуги в развитии местного самоуправления в РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал несколько указов о награждении. Документы опубликованы на официальном портале руководителя РТ.

Так, медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления» за достойный вклад в развитие земельных и имущественных отношений отмечен председатель Палаты имущественных и земельных отношений Агрызского района Эдуард Поносов. За вклад в повышение эффективности органов местного самоуправления — военно-учетный работник исполкома Узякского сельского поселения Тюлячинского района Гульнар Гарипов, глава Усалинского сельского поселения Мамадышского района Альмир Зиатдинов, глава Нижнебишевского сельского поселения Заинского района Дамир Насертдинов, глава Чувашско-Кищаковского сельского поселения Буинского района Иван Павлов, секретарь исполкома Теньковского сельского поселения Камско-Устьинского района Любовь Умылина, замруководителя Кубянского сельского исполнительного комитета Атнинского района Айгуль Файзиева, секретарь исполкома Новоимянского сельского поселения Сармановского района Лайсира Хисамова, руководитель аппарата Совета Буинского района Миляуша Юнусова.

За заслуги в повышении эффективности деятельности органов местного самоуправление и вклад в финансово-экономическое развитие Арского района награды удостоена начальник Финансово-бюджетной палаты Арского района Сирена Сабирова.

Почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения РТ» получила управляющий рестораном ООО «Каймак» Ирина Мутыгуллина. Она отмечена «за вклад в развитие системы общественного питания и обеспечение высокой культуры обслуживания населения».

Третьим указом медалью «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» награждены гендиректор производственной строительной коммерческой фирмы «Биектау-Сервис» Ренат Гибадуллин и гендиректор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Исаевич. Они удостоены награды «за существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Республики Татарстан и многолетний плодотворный труд».