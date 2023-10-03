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Руc Тат
Политика 3 октября 2023 13:26

Минниханов наградил двух ветеранов труда из Татарстана

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Минниханов наградил двух ветеранов труда из Татарстана
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указы о награждении двух ветеранов труда. Документы появились на официальном сайте руководителя РТ.

Так, Ляля Мухамедшина отмечена медалью «100 лет образования ТАССР» за вклад в укрепление социально-экономического потенциала республики.

А ветеран труда Рево Идиатуллин награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» за плодотворную работу на благо РТ и активную общественную деятельность.

#Рустам Минниханов #награждение
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