Минниханов наградил двух ветеранов труда из Татарстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указы о награждении двух ветеранов труда. Документы появились на официальном сайте руководителя РТ.

Так, Ляля Мухамедшина отмечена медалью «100 лет образования ТАССР» за вклад в укрепление социально-экономического потенциала республики.

А ветеран труда Рево Идиатуллин награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» за плодотворную работу на благо РТ и активную общественную деятельность.