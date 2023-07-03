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Минниханов наградил двух татарстанцев медалями «100 лет ТАССР» и «За доблестный труд»
Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил несколько сотрудников набережночелнинского предприятия. Так, один из работников компании награжден медалью «100 лет ТАССР».
«За многолетний плодотворный труд и заслуги в профессиональной деятельности наградить медалью „100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики“ Ильина Михаила Васильевича — слесаря-сантехника АО „Челны-Хлеб“», — сказано в одном из указов, опубликованных сегодня на портале правовой информации.
Также Раис РТ наградил медалью «За доблестный труд» печника Николая Мальцева – «за большой вклад в развитие пищевой промышленности республики».
Еще двоим сотрудникам – тестоводу Елене Маратаевой и мастеру цеха слоеных изделий Мадине Гайсиной – было присвоено звание «Заслуженный работник пищевой промышленности РТ». В документе указано: «За заслуги в развитии пищевой промышленности республики и многолетний добросовестный труд».
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