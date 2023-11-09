Минниханов наградил двух сотрудников «Акар» орденом «За заслуги перед РТ»

Замдиректора ООО «Акар» Григорий Башук и замдиректора по безопасности той же организации Николай Печенов награждены медалью ордена «За заслуги перед РТ». Соответствующий указ подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Согласно опубликованному документу, награда присуждена «за плодотворное сотрудничество с Татарстаном и большой вклад в реализацию совместных проектов».

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