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Руc Тат
Общество 9 ноября 2023 15:47

Минниханов наградил двух сотрудников «Акар» орденом «За заслуги перед РТ»

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Замдиректора ООО «Акар» Григорий Башук и замдиректора по безопасности той же организации Николай Печенов награждены медалью ордена «За заслуги перед РТ». Соответствующий указ подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Согласно опубликованному документу, награда присуждена «за плодотворное сотрудничество с Татарстаном и большой вклад в реализацию совместных проектов».

Ассоциация Коммуникационных Агентств России (АКАР) – это ведущее и крупнейшее профессиональное объединение более 200 участников рынка коммуникационных услуг России. Фирма предоставляют услуги в сфере рекламы.

#Рустам Минниханов #Награды #Орден за заслуги перед рт
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