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Минниханов наградил двух сотрудников «Акар» орденом «За заслуги перед РТ»
Замдиректора ООО «Акар» Григорий Башук и замдиректора по безопасности той же организации Николай Печенов награждены медалью ордена «За заслуги перед РТ». Соответствующий указ подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Согласно опубликованному документу, награда присуждена «за плодотворное сотрудничество с Татарстаном и большой вклад в реализацию совместных проектов».
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