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Минниханов наградил двоих татарстанцев медалью «100 лет ТАССР»
Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил двоих жителей республики медалью «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики», следует из указа, опубликованного на сайте руководителя РТ.
За существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала республики и многолетний плодотворный труд медалью награждены ветеран труда Фирдаус Курбанова и зампредседателя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Наталья Прохорова.
Отметим, что медалью «100 лет образования ТАССР» традиционно награждаются жители республики, внесшие вклад в ее развитие, укрепление социально-экономического потенциала, межнационального и межконфессионального мира и согласия, сохранение и преумножение культурно-духовного наследия. Награждаемые, как правило, имеют заслуги в профессиональной и общественной деятельности, способствующие повышению авторитета Республики Татарстан.
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